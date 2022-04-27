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Сегодня, 05:09

«Майами» вышел во второй раунд плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Майами» переиграл «Атланту» (97:94) в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 97:94. «Хит» выиграли серию — 4-1.

Следующим соперником «Майами» будет победитель серии «Филадельфия» — «Торонто». «Сиксерс» ведут 3-2.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Майами» — «Атланта» — 97:94 (21:22, 33:20, 21:22, 22:30)

М: Оладипо (23), Адебайо (20 + 11 подборов), Хирро (16), Струс (15).

А: Хантер (35 + 11 подборов), Хертер (12), Галлинари (12).

Счет в серии: 4-1.

БК Атланта Хокс
БК Майами Хит
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