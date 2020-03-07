Матчи НБА могут быть проведены без зрителей

НБА предупредила руководителей всех клубов о том, что в ближайшее время матчи могут проводиться без зрителей. К таким мерам лига готовится из-за распространения коронавируса в США.

Как сообщает ESPN, в письме, разосланном клубам, говорится, что они должны быть готовы к тому, что на матчах не будет зрителей и журналистов, а арены будут оборудованы устройствами для быстрого измерения температуры игроков и сотрудников клубов. Ранее НБА попросила игроков ограничить контакты с болельщиками.