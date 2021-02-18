Матч звезд НБА пройдет 7 марта

Матч звезд НБА состоится 7 марта в Атланте, сообщает пресс-служба лиги. В этот же день состоятся конкурсы мастерства и трехочковых бросков. В перерыве игры пройдет конкурс бросков сверху.

Составы будут сформированы капитанами команд. Их выберут голосованием болельщиков.

Формат будет аналогичным прошлогоднему: в первых трех четвертях команды будут бороться за отдельные победы, а в четвертой необходимо будет набрать нужное количество очков без лимита времени.