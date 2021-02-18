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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Матч звезд НБА пройдет 7 марта

21:47

Матч звезд НБА состоится 7 марта в Атланте, сообщает пресс-служба лиги. В этот же день состоятся конкурсы мастерства и трехочковых бросков. В перерыве игры пройдет конкурс бросков сверху.

Составы будут сформированы капитанами команд. Их выберут голосованием болельщиков.

Формат будет аналогичным прошлогоднему: в первых трех четвертях команды будут бороться за отдельные победы, а в четвертой необходимо будет набрать нужное количество очков без лимита времени.

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