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Матч «Вашингтона» и «Шарлотт» перенесен из-за коронавируса

23:28
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Шарлотт» — «Вашингтон», информирует в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

В «Вашингтоне» сразу шесть баскетболистов сдали положительный результат теста на коронавирус. Еще три игрока также ушли на карантин, так как контактировали с зараженными. У четырех из шести зараженных игроков болезнь проходит бессимптомно.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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