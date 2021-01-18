Матч «Вашингтона» и «Шарлотт» перенесен из-за коронавируса
23:28
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Шарлотт» — «Вашингтон», информирует в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.
В «Вашингтоне» сразу шесть баскетболистов сдали положительный результат теста на коронавирус. Еще три игрока также ушли на карантин, так как контактировали с зараженными. У четырех из шести зараженных игроков болезнь проходит бессимптомно.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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