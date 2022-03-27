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Матч «Торонто» — «Индиана» прерван из-за задымления на стадионе

Сергей Разин
корреспондент
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Матч регулярного чемпионата НБА между «Торонто» и «Индианой» был прерван во второй четверти.

На арене произошло возгарание. Предположительно, из-за замыкания загорелось звуковое оборудование. Все зрители были эвакуированы. Пожарные оперативно остановили возгарание.

БК Индиана Пэйсерс
БК Торонто Рэпторз
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