Матч «Торонто» — «Индиана» прерван из-за задымления на стадионе
Матч регулярного чемпионата НБА между «Торонто» и «Индианой» был прерван во второй четверти.
На арене произошло возгарание. Предположительно, из-за замыкания загорелось звуковое оборудование. Все зрители были эвакуированы. Пожарные оперативно остановили возгарание.
The Pacers-Raptors game in Toronto was suspended and the arena was evacuated due to smoke.— ESPN (@espn) March 27, 2022
The fire chief declared no threat to public safety. pic.twitter.com/sci7Nyi3LB
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