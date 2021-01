НБА перенесла матч «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» практически за час до начала встречи, сообщает пресс-служба «Пеликанс».

По данным источника, у обеих команд не нашлось восьми и более здоровых баскетболистов, которые могли бы выйти на площадку. У соперников заразился коронавирусов по одному из представителей команды, а остальные пребывали с ними в списке контактных лиц. Ориентировочная дата игры на данный момент неизвестна.

По состоянию на утро вторника, «Сан-Антонио» занимает восьмое место на «Западе», «Нью-Орлеан» — 14-й.

Всего это 22-я перенесенная встреча НБА из-за коронавируса.

