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Матч «Лейкерс» — «Шарлотт» перенесен из-за пожаров

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дома и здания горят из-за лесного пожара Пасифик Палисейдс.
Фото Global Look Press

Пресс-служба «Лейкерс» объявила о переносе матча регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт» из-за пожаров в регионе. Игра должна была пройти в ночь с 9 на 10 января.

«Мы убиты горем за Лос-Анджелес. Наши мысли со всеми, кого затронула эта невообразимая ситуация. И наша благодарность — спасателям и всем вам, кто сплотился, когда мы больше всего нуждаемся друг в друге. Сегодняшняя игра будет перенесена, чтобы сосредоточиться на том, что важнее всего сегодня. Мы с тобой, Лос-Анджелес», — говорится в пресс-релизе.

Болельщики, купившие билеты на игру с «Шарлотт», смогут посетить матч в другой день, когда станет известна новая дата проведения.

Лесной пожар начался 7 января и продолжается до сих пор. По меньшей мере, более 2 тысяч строений сгорело, 5 человек погибли и около 100 тысяч людей эвакуированы. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее был перенесен матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» — «Калгари», который должен был состояться 9 января.

Ресторан в&nbsp;Пасифик Палисейдс сгорел за&nbsp;ночь 8&nbsp;января. НХЛ перенесла матч «Лос-Анджелеса» против «Калгари»

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Шарлотт Хорнетс
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