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Сегодня, 01:40

Маскот «Майами» обратился в больницу после удара Конора Макгрегора

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор ударил маскота «Майами» во время четвертого матча финальной серии плей-офф НБА против «Денвера» (95:108), сообщает ESPN.

Макгрегор во время перерыва в матче вышел на площадку для участия в пародийном поединке с маскотом. 34-летний ирландец нанес два удара и уронил своего соперника. После этого мужчина, который был в костюме маскота, обратился в больницу за медицинской помощью.

Счет в серии 3-1 в пользу «Денвера». Пятый матч пройдет 13 июня и начнется в 3.30 мск.

БК Майами Хит
Конор Макгрегор
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