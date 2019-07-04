Марьянович заключил двухлетний контракт с "Далласом"

Центровой Бобан Марьянович продолжит карьеру в "Далласе". Он заключил двухлетнее соглашение, по которому будет получать 3,5 миллиона долларов в год, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В прошедшем сезоне 30-летний серб выступал за "Клипперс" и "Филадельфию", куда был обменян по ходу чемпионата. В среднем за игру он проводил на паркете 11,7 минуты, набирая 7,3 очка и совершая 4,6 подбора. Точность реализации трехочковых бросков составила 40%.

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