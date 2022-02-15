Мартин сравнил Адетокунбо с Леброном

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин считает, что разыгрывающий защитник «Милуоки» Яннис Адетокунбо станет ключевым игроком лиги. Он сравнил его с Леброном Джеймсом из «Лейкерс».

«Яннис Адетокунбо — новый Леброн. Он может претендовать на MVP в каждом сезоне. Единственная причина, по которой он не получит приз, это когда кто-то другой прыгнет выше головы и продемонстрирует нереальный уровень», — цитирует Basketball News Мартина.

В этом сезоне Адетокунбо сыграл в 47 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 29,0 очка, 11,2 подбора и 6,0 передачи.