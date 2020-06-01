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Марко Белинелли: «Я белый спортсмен, в привилегированном положении, но не хочу молчать, пока чернокожие борются за права»

22:15
Марко Белинелли. Фото NBC
Марко Белинелли. Фото NBC

Защитник «Сан-Антонио» Марко Белинелли высказался в поддержку протестов против полицейского произвола в отношении афроамериканцев. На днях в Миннеаполисе при задержании был убит афроамериканец Джордж Флойд, который произносил те же самые слова. Трагедия привела к массовым протестам и беспорядкам.

«Я белокожий мужчина. Белый спортсмен. Я нахожусь в привилегированном положении, но не хочу молчать, пока чернокожие борются за свои права. Мы вместе с ними. Пожалуйста, не оставайтесь безмолвными», — написал Белинелли в Twitter.

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