Маркканен не может договориться о новом контракте с «Чикаго»

Руководство «Чикаго» и форвард команды Лаури Маркканен продолжают вести переговоры о продлении контракта. Пока они не приносят никаких результатов. Стороны далеки от подписания соглашения, сообщает NBC.

Если в ближайшее время ничего кардинально не изменится, следующим летом Маркканен станет ограниченно свободным агентом.

фЗа два последних сезона Маркканен сыграл за «Быков» всего 102 матча. Прошлый сезон форвард провел с худшими показателями в карьере — 14,7 очка и 6,3 подбора в среднем за игру.