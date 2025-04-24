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Сегодня, 13:00

Мария Степанова рассказала о тренировках с легендой НБА Реджи Миллером

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Трехкратная чемпионка Европы, двукратный призер Олимпийских игр Мария Степанова в интервью «СЭ» вспомнила свой переезд в США. Прославленная центровая выступала за «Финикс» в женской НБА (1998-2001, 2005).

«У меня, конечно, был языковой барьер. Да, мне дали переводчика, но переводчик не спортивный, поэтому дословно переводил про защиту. Например, говорил не «защита», а «забор». Тяжеловато было, но пыталась как-то интуитивно, наверное, все это понимать. Условия, конечно, были хорошие, я быстро как-то это все принимала, состав был очень хороший, девчонки все дружелюбные.

Единственное, конечно, я не могла понять принцип их тренировочного процесса, у нас это все по-другому. У них они сами замены делали, а я стою, пока меня тренер не поменяет. Я как-то боялась сделать какой-то лишний самостоятельный шаг. А там нужно быть понаглее немножко, проявить себя нужно. Я все стою, стою, меня не меняют, не меняют, я не пойму, почему меня не меняют. Тренировки были достаточно тяжелые, долгие и разнообразные. Приходилось впитывать это все без раскачки.

Это все мне дало много новых знаний. Я также работала с Реджи Миллером (олимпийский чемпион Атланты-1996, известен как один из величайших исполнителей трехочковых бросков в истории НБА. - Прим. «СЭ»). Он приезжал в гости к сестре (Степанову тренировала Шерилл Миллер. - Прим. «СЭ»). Мне удалось поработать с ним. Такой незабываемый опыт у меня, конечно, остался с НБА. Но если туда ехать, нужно просто впитывать все в себя как губка, потому что там дают технику, которую у нас вообще не дают. У нас в России вообще не работают с центровыми. Постановка ног, рук, движение корпуса, положение корпуса относительно защитника — такие нюансы. Это нужно все запоминать. Девчонки, если поедут туда, дай бог, чтобы они получили колоссальный опыт. К сожалению, у нас нет такой работы. На тренировках не отдают столько внимания мелочам», — отметила в интервью «СЭ» Мария Степанова.

В сезоне-2005 Степанова была лидером регулярного сезона женской НБА по блок-шотам. В 1998 году стала вице-чемпионкой WNBA.

Мария Степанова.«Второе место для нас было поражением». Большой разговор с Марией Степановой
Баскетбол
НБА
Мария Степанова
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