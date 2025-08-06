Баскетбол
6 августа, 18:45

Клюндикова о судействе в женской НБА: «Допускается жесткий физический контакт»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода

Центровая «Миннесоты» и сборной России Мария Клюндикова в интервью «СЭ» отметила, что ей потребовалось время, чтобы привыкнуть к судейству в WNBA.

— Что скажете об уровне контакта в WNBA?

— Честно скажу, физический контакт сильно отличается от премьер-лиги. Судьи позволяют играть грубо.

— Можно пример?

— Если я пойду с кем-то в контакт, то в России сразу фиксируют фол. Тут же получается, что могу хорошо давить игрока, жестко играть за получение, и судьи не обращают на это внимания. Порой пропускаются и грубые фолы. Тут девушки даже дерутся из-за такого.

— Тяжело бы перестроиться?

— На это потребовалось время. Думала: тут же фол — и порой останавливалась, но сейчас уже играю до конца в каждом эпизоде. Стараюсь не обращать внимания на грубость, удары по рукам. Не скажу, что тут судейство лучше, но это абсолютно другой подход.

— Какой вам ближе?

— Мне нравится жесткий физический контакт. Становишься сильнее в такой среде.

— Самый жесткий игрок, против которого вы играли?

— Наверное, назову Алию Бостон из «Индианы». В финале Кубка комиссионера она просто уничтожила нашу переднюю линию. В «Вашингтоне» есть Кири Ириафен, она жесткая.

Мария Клюндикова с&nbsp;мячом в&nbsp;матче WNBA.«В WNBA ощущаю себя девчонкой, которая приехала учиться». Большое интервью с лучшей российской баскетболисткой

БК Миннесота Тимбервулвз
Мария Клюндикова (Вадеева)
Клюндикова — о самой популярной баскетболистке WNBA: «Мне кажется, что Кларк страдает от бесконечного внимания к себе»

Клюндикова назвала цели на сезон в женской НБА, ее «Миннесота» — среди фаворитов турнира

