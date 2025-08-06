Клюндикова — о самой популярной баскетболистке WNBA: «Мне кажется, что Кларк страдает от бесконечного внимания к себе»

Центровая «Миннесоты» и сборной России Мария Клюндикова в интервью «СЭ» высказалась о лидере «Индианы» — главной звезде WNBA Кейтлин Кларк.

— Вас узнают в городе?

— Когда как. В Екатеринбурге, конечно, чаще. Нас с Олой не так знают, как, допустим, Нафису. Ее узнают болельщики везде, но ведет она себя очень спокойно. Она не заносчивая. Очень уважает других людей.

— Скажите, а феномен Кейтлин Кларк ощущается?

— Вот у нее — да. Мое мнение со стороны состоит в том, что она даже как-то страдает от этого бесконечного внимания к себе. Очень повышенное внимание заставляет ее прятаться.

— Но лига от нее в восторге?

— Безусловно.

— Матчи с «Индианой» всегда проходят при аншлагах?

— Да, но если она не играет, то болельщики очень расстраиваются.

— А на Сабрину Ионеску и на Эйджу Уилсон ходят?

— На «Лас-Вегас» ходят. Все болеют за своих кумиров. Сабрина — очень интересный игрок, забивает сумасшедшие мячи.