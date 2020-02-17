Марчин Гортат завершил карьеру

Польский центровой Марчин Гортат объявил о завершении профессиональной карьеры. 35-летний поляк заявил об этом в интервью изданию TVP Info.

— Я ухожу, больше не буду участвовать в официальных матчах, — цитирует TVP Info Гортата. — Спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал все эти годы, это было важно для меня.

Гортат — первый и на данный момент единственный в истории НБА баскетболист из Польши. Он выступал в лиге с 2007 года, играл за «Вашингтон», «Финикс», «Орландо» и «Клипперс». Всего Гортат провел в НБА 892 матча, набирая 9,9 очка, 7,9 подбора и 1,1 ассиста в среднем за игру.