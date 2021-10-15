Марбери — Ирвингу: «Мохаммед Али гордился бы тобой»
Ветеран НБА Стефон Марбери во время трансляции в Instagram поддержал защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга. Звезда «Нетс» отказывается вакцинироваться от COVID-19.
«Мохаммед Али гордился бы тобой. Нет, они не могут вырезать и редактировать эти произнесенные Богом слова. Здесь вся любовь, и у него за спиной целая армия. Вы объединяете вакцинированных и непривитых вместе. Это совсем другая сила. Никто и никогда не видел этого раньше», — приводит Deadspin слова Марбери.
Примечательно, что легендарный боксер выступал за вакцинацию.
Ирвингу запрещено принимать участие в тренировках и домашних играх «Брулина» по правилам штата Нью-Йорк. В «Нетс» приняли решение отстранить 29-летнего защитника от участия во всех встречах и тренировках предстоящего сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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