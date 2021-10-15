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Марбери — Ирвингу: «Мохаммед Али гордился бы тобой»

Марбери отреагировал на ситуацию с отстранением Ирвинга
15:57
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Ветеран НБА Стефон Марбери во время трансляции в Instagram поддержал защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга. Звезда «Нетс» отказывается вакцинироваться от COVID-19.

«Мохаммед Али гордился бы тобой. Нет, они не могут вырезать и редактировать эти произнесенные Богом слова. Здесь вся любовь, и у него за спиной целая армия. Вы объединяете вакцинированных и непривитых вместе. Это совсем другая сила. Никто и никогда не видел этого раньше», — приводит Deadspin слова Марбери.

Примечательно, что легендарный боксер выступал за вакцинацию.

Ирвингу запрещено принимать участие в тренировках и домашних играх «Брулина» по правилам штата Нью-Йорк. В «Нетс» приняли решение отстранить 29-летнего защитника от участия во всех встречах и тренировках предстоящего сезона.

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