04:59 | Баскетбол — НБА

Луни не поможет "Голден Стэйт" в следующем матче с "Торонто" из-за травмы. Вероятно, он выбыл до конца сезона

0
Обсудить

Форвард "Голден Стэйт" Кевон Луни пропустит третий матч финальной серии плей-офф НБА против "Торонто", сообщает в своем Твиттере журналист ESPN Эдриан Войнаровски. У него диагностировали трещину в ключице после МРТ.

 

Вероятно, баскетболист выбыл до конца сезона. 23-летний форвард в текущем сезоне провел 80 матчей за "Голден Стэйт", в среднем за матч он зарабатывал 6,3 очка и 5,2 подбора.

Третий матч состоится 6 июня и начнется в 04.00 по московскому времени. Хозяином будет "Голден Стэйт". Счет в серии равный: 1-1.

Все про НБА - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/nba/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ