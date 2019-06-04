Луни не поможет "Голден Стэйт" в следующем матче с "Торонто" из-за травмы. Вероятно, он выбыл до конца сезона

Форвард "Голден Стэйт" Кевон Луни пропустит третий матч финальной серии плей-офф НБА против "Торонто", сообщает в своем Твиттере журналист ESPN Эдриан Войнаровски. У него диагностировали трещину в ключице после МРТ.

Golden State Warriors forward Kevon Looney suffered a fracture in his collar bone and will be out indefinitely in the NBA Finals, league sources tell ESPN. Looney underwent an MRI on Monday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 4 июня 2019 г.

Вероятно, баскетболист выбыл до конца сезона. 23-летний форвард в текущем сезоне провел 80 матчей за "Голден Стэйт", в среднем за матч он зарабатывал 6,3 очка и 5,2 подбора.

Третий матч состоится 6 июня и начнется в 04.00 по московскому времени. Хозяином будет "Голден Стэйт". Счет в серии равный: 1-1.

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