Лука Дончич вывихнул лодыжку, он пропустит 6 матчей. Его участие в Матче всех звезд под вопросом

Баскетболист «Далласа» Лука Дончич выбыл на 6 матчей регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт «Маверикс». 20-летний словенец заработал вывих лодыжки на тренировке. В январе-2020 Дончич впервые в карьере попал в состав на Матч всех звезд НБА, который состоится 16 февраля в Чикаго, травма ставит под сомнение участие словенца в этом мероприятии.

— Эта травма не имеет отношения к тому повреждению лодыжки, которое было у Луки в декабре, — приводит пресс-служба «Далласа» слова главного тренера команды Рика Карлайла. — Он пропустит как минимум 6 ближайших матчей. Сыграет ли он на Матче всех звезд? Надеюсь, что Дончич успеет поправиться к звездному уикенду и принять в нем участие, но сейчас его здоровье — это самое важное.

Сезон-2019/20 — второй для Дончича в НБА. В текущем регулярном чемпионате словенец набирает 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,7 ассиста в среднем за игру и является одним из кандидатов на звание самого ценного игрока турнира.