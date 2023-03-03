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Сегодня, 10:27

Лука Дончич и Кайри Ирвинг установили рекорд НБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игроки «Далласа» Лука Дончич и Кайри Ирвинг установили рекорд НБА, став первой в истории лиги парой товарищей по команде, которой в одном матче удалось набрать 40+ очков, реализовав при этом шесть (или более) трехочковых бросков, сообщает ESPN Stats & Info.

Рекорд Дончича и Ирвинга был установлен в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией» (133:126).

Дончич в этом матче оформил дабл-дабл: 42 очка, семь из которых были забиты из-за трехочковой дуги, два подбора и 12 передач. Ирвинг принес своей команде 40 очков, реализовав шесть трехочковых. В его активе также четыре подбора и шесть результативных передач.

БК Даллас Маверикс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Кайри Ирвинг
Лука Дончич
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