Лука Дончич: «До сих пор не могу поверить. Коби навсегда с нами»

Баскетболист «Далласа» Лука Дончич поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы» (107:97), который состоялся на следующий день после гибели легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

— Сегодня была самая тяжелая игра в жизни. До сих пор не могу поверить. Коби навсегда с нами, — написал Дончич на своей странице в Instagram.

В матче против «Оклахомы» Дончич набрал 29 очков, 11 подборов и сделал 5 результативных передач. В начале встречи словенец почтил память Коби Брайанта, совершив нарушение правила 8 секунд в честь игрового номера «8», под которым выступал игрок «Лейкерс». Также, Дончич провел матч в паре кроссовок Nike Kobe V Chaos, на которые нанес имена всех погибших в результате крушения вертолета в воскресенье, 26 января в Калабасасе.