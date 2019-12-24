Разыгрывающие защитники Кайл Лоури («Торонто») и Деннис Шредер («Оклахома») признаны лучшими игроками недели в НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим игроком Восточной конференции стал Кайл Лоури. В среднем за матч он набирал 24,5 очка, 10 передач и 6,5 подбора. Канадская команда на неделе выиграла все четыре игры.

Лучшим игроком Западной конференции стал Деннис Шредер. В среднем за матч он набирал 25,3 очка, 6,0 передачи и 5,3 подбора. Его команда на неделе выиграла все четыре встречи.