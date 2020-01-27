«Лос-Анджелес никогда не будет прежним». Голливуд скорбит по Брайанту

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо прокомментировал гибель а авиакатастрофе бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта.

— Коби был действительно нечто большим, чем жизнь. Легенда. Пусть он и все погибшие покоятся с миром. Любовь и соболезнования его семье. Лос-Анджелес никогда не будет прежним, — написал актер в Twitter.

Kobe was truly larger than life, a legend. May he and all those who lost their lives today rest in peace. Love and condolences to his family. LA will never be the same. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) January 26, 2020

— Моя реакция такая же, как и у всего Лос-Анджелеса. Это просто ужасные новости, в душе пустота... — заявил знаменитый актер и большой фанат «Лейкерс» Джек Николсон в интервью CBS.

Я помню, насколько Коби был великолепным игроком. Но знаете, когда мы в первый раз с ним встретились, я решил над ним подшутить. Это было в Нью-Йорке. Я взял в руки баскетбольный мяч и спросил у Брайанта, не хочет ли он, чтобы я подписал его для него. Коби посмотрел на меня как на сумасшедшего.

В 2018 году Брайант стал первым, и на данный момент единственным олимпийским чемпионом, который также выиграл главную кинонаграду мира — «Оскар». Он спродюсировал и написал сценарий к короткометражному анимационному фильму Dear Basketball, основной для которого стало стихотворения Брайанта.

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