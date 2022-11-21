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Сегодня, 07:43

«Лейкерс» разгромили «Сан-Антонио» и одержали третью победу подряд

Руслан Минаев
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«Лейкерс» дома разгромили «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:92.

В составе «Лос-Анджелеса» самым результативным игроком стал Энтони Дэвис — 30 очков и 18 подборов. Расселл Уэстбрук записал на свой счет дабл-дабл — 10 очков и 10 передач.

У «Сперс» больше всех набрал Дэвин Васселл — 17 очков.

Эта победа стала для «Лейкерс» третье подряд.

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«ЛА Лейкерс» — «Сан-Антонио» — 123:92 (34:20, 32:28, 29:19, 28:25)

21 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Сан-Антонио Спёрс
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