«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт» претендуют на защитника «Сакраменто» Богдановича

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт» претендуют на приобретение защитника «Сакраменто» Богдана Богдановича до закрытия рынка обменов в НБА 6 февраля, сообщает ESPN. По информации издания, также в 27-летнем сербе заинтересована «Филадельфия», однако, по мнению источника, переход Богдановича в эту команду маловероятен: у «Сиксерс» нет в наличии активов, с которыми они были бы готовы расстаться и которые заинтересовали бы «Сакраменто».

В сезоне-2019/20 Богданович набирает 14,4 очка, 3,3 ассиста и 3,1 подбора в среднем за игру. Его контракт с «Сакраменто» действует до лета 2020 года, однако у «королей» есть опция продления соглашения с сербом еще на один сезон.