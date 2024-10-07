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«Лейкерс» проиграли «Финиксу», Леброн впервые сыграл вместе с сыном

Леброн Джеймс впервые сыграл за «Лейкерс» вместе с сыном
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Леброн Джеймс и его сын Бронни Джеймс.
Фото AFP

«Лейкерс» дома уступили «Финиксу» в выставочном матче НБА — 114:118.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Леброн Джеймс, набравший 19 очков.

39-летний Джеймс, который является лучшим бомбардиром в истории НБА, впервые в карьере принял участие в матче вместе со своим сыном Бронни. Джеймс-младший, выбранный «Лейкерс» под 55-м номером драфта НБА-2024, провел на площадке 13 минут и 25 секунд, сделал 2 подбора и не набрал ни одного очка.

«Лейкерс» проведут следующий предсезонный матч 11 октября против «Милуоки». «Финикс» 9 октября встретится с «Детройтом».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
Бронни Джеймс
Леброн Джеймс
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