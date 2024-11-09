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Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Филадельфию», «Клипперс» победили «Сакраменто»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Лейкерс» дома обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:106.

Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой хозяев Энтони Дэвис, набравший 31 очко. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — у него 21 очко, 12 подборов и 13 передач.

В параллельном матче «Клипперс» на выезде победили «Сакраменто» — 107:98.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Филадельфия» — 116:106 (36:29, 32:31, 28:21, 20:25)

Л: Дэвис (31), Джеймс (21 + 12 подборов + 13 передач), Ривз (20)

Ф: Маккейн (18), Драммонд (14 + 12 подборов), Ябуселе (14)

«Сакраменто» — «Клипперс» — 98:107 (28:34, 17:17, 28:27, 25:29)

С: Фокс (31), Сабонис (23 + 12 подборов), Монк (17)

К: Пауэлл (31 + 12 подборов), Харден (22), Джонс, Коффи (оба — 14)

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