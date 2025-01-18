«Лейкерс» обыграли «Бруклин» в НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победили «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:101.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Остин Ривз, набравший 38 очков.
«Лейкерс» занимают шестое место в Западной конференции НБА. «Бруклин» идет 12-м на «Востоке».
НБА
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин» — 102:101 (24:23, 27:22, 21:23, 30:33)
ЛАЛ: Ривз (38 очков), Джеймс (29), Винсент (10), Хатимура (10)
Б: Расселл (19), Уильямс (15), Эвбуомван (15)
18 января. Лос-Анджелес. «Crypto.соm Arena».
«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 112:140 (29:27, 35:35, 22:40, 26:38)
СА: Васселл (21), Касл (20), Вембаньяма (19+12 подборов)
М: Альдама (29), Бэйн (22), Уэллс (22)
18 января. Сан-Антонио. «AT& T Center».
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