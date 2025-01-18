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Сегодня, 09:05

«Лейкерс» обыграли «Бруклин» в НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победили «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:101.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Остин Ривз, набравший 38 очков.

«Лейкерс» занимают шестое место в Западной конференции НБА. «Бруклин» идет 12-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин» — 102:101 (24:23, 27:22, 21:23, 30:33)

ЛАЛ: Ривз (38 очков), Джеймс (29), Винсент (10), Хатимура (10)

Б: Расселл (19), Уильямс (15), Эвбуомван (15)

18 января. Лос-Анджелес. «Crypto.соm Arena».

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 112:140 (29:27, 35:35, 22:40, 26:38)

СА: Васселл (21), Касл (20), Вембаньяма (19+12 подборов)

М: Альдама (29), Бэйн (22), Уэллс (22)

18 января. Сан-Антонио. «AT& T Center».

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
Сан-Антонио Спёрс
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