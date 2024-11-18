«Клипперс» обыграли «Юту» и прервали 3-матчевую серию поражений

«Лос-Анджелес Клипперс» дома победили «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:105.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Ивица Зубац, оформивший дабл-дабл — 22 очка и 11 подборов. Защитник «Юты» Джордан Кларксон набрал 21 очко.

«Клипперс» прервали серию из трех поражений подряд и занимают 11-е место в Западной конференции НБА. «Юта» идет на последней, 15-й позиции на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта» — 116:105 (35:25, 31:20, 30:29, 20:31)

ЛАК: Зубац (22 очка+11 подборов), Харден (20+11 передач), Пауэлл (19)

Ю: Кларксон (21), Маркканен (18+10 подборов), Коллинз (13)

18 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.соm Arena».

«Вашингтон» — «Детройт» — 104:124 (18:28, 35:37, 26:37, 25:22)

В: Кузма (22), Пул (22), Кулибали (15)

Д: Айви (28), Бизли (26), Каннингэм (21+10 подборов+10 передач)

18 ноября. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Кливленд» — «Шарлотт» — 128:114 (38:28, 34:31, 30:40, 26:15)

К: Гарленд (25+12 передач), Джером (24), Мобли (23+11 подборов)

Ш: Болл (31+12 передач), Бриджес (19), Грин (15)

18 ноября. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Мемфис» — «Денвер» — 105:90 (28:25, 27:18, 29:21, 21:26)

М: Джексон (20), Уэллс (15), Бэйн (11+11 подборов)

Д: Строутер (19), Мюррэй (13), Браун (13)

18 ноября. Мемфис. «FedExForum».

«Портленд» — «Атланта» — 114:110 (21:33, 35:31, 38:17, 20:29)

П: Шарп (32), Бэнтон (23), Уильямс (14)

А: Янг (29), Джонсон (25), Дэниелс (12)

18 ноября. Портленд. «Moda Center».

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 114:104 (30:29, 30:28, 35:24, 19:23)

Н: Таунс (26+15 подборов), Ануноби (24), Бриджес (21)

Б: Джонсон (22), Томас (16), Финни-Смит (16)

18 ноября. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

«Оклахома» — «Даллас» — 119:121 (34:39, 24:27, 34:31, 27:24)

О: Гилджес-Александр (36), Уильямс (27), Дорт (18)

Д: Вашингтон (27+17 подборов), Ирвинг (23), Маршалл (13)

18 ноября. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Чикаго» — «Хьюстон» — 107:143 (26:27, 26:41, 26:40, 29:35)

Ч: Лавин (15), Хортон-Такер (12), Вучевич (9)

Х: Ванвлит (28), Шенгюн (20+11+11), Грин (18)

18 ноября. Чикаго. «United Center».