«Клипперс» разгромили «Милуоки», Леонард набрал 28 очков
«Лос-Анджелес Клипперс» дома победили «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:96.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, который набрал 28 очков.
«Клипперс» (36 побед — 36 поражений) занимают восьмое место в Западной конференции НБА. «Милуоки» (29-42) идет 12-м на «Востоке».
НБА
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Милуоки» — 129:96 (28:24, 43:23, 37:20, 21:29)
24 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».
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