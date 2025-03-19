Баскетбол
19 марта, 08:07

«Клипперс» обыграли «Кливленд» и одержали четвертую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Клипперс» дома победили «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:119.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 33 очка. В активе центрового Ивицы Зубаца дабл-дабл — 28 очков и 20 подборов.

«Клипперс» одержали четвертую победу подряд и занимают восьмое место в Западной конференции НБА. «Кливленд» остается лидером «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд» — 132:119 (37:45, 31:28, 38:29, 26:17)

ЛАК: Леонард (33 очка), Зубац (28+20 подборов), Харден (22)

К: Струс (24), Митчелл (18+11 передач), Гарленд (17), Мобли (17), Хантер (17)

19 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.соm Arena».

