«Финикс» победил «Клипперс» в НБА, Букер набрал 40 очков
«Финикс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:119.
Самым результативным игроком матча стал заищтник «Финикса» Девин Букер, набравший 40 очков.
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«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс» — 119:125 (37:20, 33:32, 23:39, 26:34)
ЛАК: Харден (25 очков, 10 подборов, 13 передач), Пауэлл (23), Зубац (22)
Ф: Букер (40), О'Нил (21), Дюрант (18)
1 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».
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