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Сегодня, 08:11

«Финикс» победил «Клипперс» в НБА, Букер набрал 40 очков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Финикс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:119.

Самым результативным игроком матча стал заищтник «Финикса» Девин Букер, набравший 40 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс» — 119:125 (37:20, 33:32, 23:39, 26:34)

ЛАК: Харден (25 очков, 10 подборов, 13 передач), Пауэлл (23), Зубац (22)

Ф: Букер (40), О'Нил (21), Дюрант (18)

1 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Финикс Санс
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