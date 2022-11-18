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Сегодня, 09:19

«Клипперс» обыграли «Детройт»

Руслан Минаев
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«Лос-Анджелес» дома обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:91.

В составе «Клипперс» самым результативным игроком стал Реджи Джексон — 23 очка. У «Детройта» больше всех набрал Боян Богданович — 26 очков.

«Лос-Анджелес» с 9 победами в 16 матчах расположился на 9-м месте Запада. «Детройт» с 3 победами в 16 играх — на 15-м месте Востока.

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«ЛА Клипперс» — «Детройт» — 96:91 (15:23, 27:27, 26:17, 28:24)

18 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Детройт Пистонс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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