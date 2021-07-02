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Ллойд Пирс войдет в тренерский штаб «Индианы»

03:24
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«Индиана» договорилась о контракте с тренером Ллойдом Пирсом. Как сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Воджнаровски, он войдет в тренерский штаб команды, став ассистентом нового главного тренера Рика Карлайла.

Сейчас Пирс входит в тренерский штаб Грегга Поповича в олимпийской сборной США.

Напомним, 1 марта Пирс был уволен из «Атланты», с которой работал с 2018 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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