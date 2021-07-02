Ллойд Пирс войдет в тренерский штаб «Индианы»

«Индиана» договорилась о контракте с тренером Ллойдом Пирсом. Как сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Воджнаровски, он войдет в тренерский штаб команды, став ассистентом нового главного тренера Рика Карлайла.

Сейчас Пирс входит в тренерский штаб Грегга Поповича в олимпийской сборной США.

Напомним, 1 марта Пирс был уволен из «Атланты», с которой работал с 2018 года.