Лиллард пропустит шесть-восемь недель после операции

Разыгрывающий «Портденд» Дамиан Лиллард перенесет операцию и пропустит как минимум шесть-восемь недель, информирует Yahoo Sports.

Как отмечается, у 31-летнего баскетболиста проблемы с брюшной полостью. Ранее Лиллард использовал медикаменты, чтобы снизить болевые ощущения, однако врачи посоветовали сделать операцию.

В этом сезоне он принял участие в 29 играх, в которых в среднем набирал 24 очка, делал 7,3 результативные передачи и 4,1 подбора.

Лиллард шесть раз принимал участие в Матче звезд НБА. В прошлом году он выиграл Олимпиаду в Токио.