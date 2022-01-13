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Сегодня, 06:44

Лиллард пропустит шесть-восемь недель после операции

Роман Шишов
Корреспондент

Разыгрывающий «Портденд» Дамиан Лиллард перенесет операцию и пропустит как минимум шесть-восемь недель, информирует Yahoo Sports.

Как отмечается, у 31-летнего баскетболиста проблемы с брюшной полостью. Ранее Лиллард использовал медикаменты, чтобы снизить болевые ощущения, однако врачи посоветовали сделать операцию.

В этом сезоне он принял участие в 29 играх, в которых в среднем набирал 24 очка, делал 7,3 результативные передачи и 4,1 подбора.

Лиллард шесть раз принимал участие в Матче звезд НБА. В прошлом году он выиграл Олимпиаду в Токио.

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