Лиллард опроверг информацию об обмене

Разыгрывающий защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард опроверг информацию о том, что попросит клуб об обмене. Об этом игрок сообщил The New York Times после тренировки сборной США.

Игрок пока не принял решения касательно своего будущего, но не планирует менять команду.

В сезоне-200/21 Лиллард сыграл в 67 матчах НБА, набирая в среднем по 28,7 очка.