Лиллард договорился о новом четырехлетнем контракте с "Портлендом" на 194 миллиона

Защитник "Портленда" Дэмиэн Лиллард​ договорился о новом контракте, сообщает в Twitter журналист Yahoo Sport Крис Хэйнс.

Сообщается, что контракт будет подписан на четыре года. Зарплата игрока составит 194 миллиона долларов.

28-летний баскетболист в прошлом сезоне провел 80 матчей в регулярном чемпионате НБА (25,8 очка, 4,6 подбора, 6,9 ассиста в среднем за матч) и 16 в плей-офф (26,9 очка, 4,8 подбора, 6,6 передачи). За "Портленд" он выступает на протяжении всей карьеры.

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