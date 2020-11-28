Лига развития может провести весь сезон в Атланте
08:03
Руководство Национальной баскетбольной лиги изучает различные варианты проведения нового сезона в Лиге развития, сообщает в Twitter инсайдер Марк Стейн.
Сейчас приоритетным является вариант, при котором команды соберутся в «пузыре» в Атланте.
Однако это требует больших финансовых расходов. Поэтому лига может запросить с каждого клуба входной сбор в размере около 500 тысяч долларов. В таком случае не все 28 команд согласятся на участие в сезоне G-лиги.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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