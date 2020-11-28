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Лига развития может провести весь сезон в Атланте

08:03

Руководство Национальной баскетбольной лиги изучает различные варианты проведения нового сезона в Лиге развития, сообщает в Twitter инсайдер Марк Стейн.

Сейчас приоритетным является вариант, при котором команды соберутся в «пузыре» в Атланте.

Однако это требует больших финансовых расходов. Поэтому лига может запросить с каждого клуба входной сбор в размере около 500 тысяч долларов. В таком случае не все 28 команд согласятся на участие в сезоне G-лиги.

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