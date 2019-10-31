«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромила «Миннесоту» — 117:95. В середине встречи произошла крупная потасовка, зачинщиками которой были звездные центровые Карл-Энтони Таунс и Джоэл Эмбиид. Последний даже попал Таунсу пальцем в глаз.

Оба игрока были удалены. Вероятно, они получат дисквалификацию.

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