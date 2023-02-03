Лидер «Мемфиса» Морэнт: «НБА ненавидит нас»

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт прокомментировал отношение к команде после драки одноклубника Диллона Брукса с защитником «Кливленда» Донованом Митчеллом в матче регулярного чемпионата НБА (113:128).

«За любой связанный с «Гризлис» негатив мы обычно получаем наказание. Но ситуации бывают разные. Просто они (НБА — Прим. «СЭ») ненавидят нас.

Есть ли у Брукса история взаимоотношений с Митчеллом? У нас нет ни с кем никакого противостояния. Мы ни с кем не конфликтуем», — цитирует игрока ESPN.

В середине третьей четверти Брукс упал после блокшота Эвана Мобли. Оказавшись на паркете, он ударил Митчелла в область паха, а тот в ответ швырнул в оппонента мячом. После этого произошла потасовка, в которую пришлось вмешаться другим игрокам, тренерам и судьям.