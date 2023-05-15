Лидер «Мемфиса» Морант вновь показал пистолет в соцсети — ему грозит еще более длительная дисквалификация

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант вновь продемонстрировал оружие в соцсети. Как и в прошлый раз, баскетболист размахивал пистолетом во время стрима в соцсети.

«Гриззлис» уже отстранили игрока на неопределенный срок. Как отмечает инсайдер Эдриан Воджнаровски, Морант может получить длительную дисквалификацию в следующем сезоне.

«Джа Морант столкнулся с вполне реальной возможностью длительной дисквалификации в начале следующего сезона после второго инцидента с оружием за два месяца.

Адам Сильвер [комиссионер НБА] находится под большим давлением со стороны других команд лиги, которые считают, что эта ситуация отражается не только на «Гризлис», но и на них. Лига проводит расследование, чтобы выяснить подлинность видео. Если выяснится, что это настоящее оружие в руках Джа Моранта, высока вероятность, что ему грозит серьезная дисквалификация», — сказал Воджнаровски.

В марте Морант уже отбывал дисквалификацию за показ огнестрельного оружия в соцсети. По итогам сезона баскетболист не попал в состав символических сборных и таким образом потерял 38 миллионов долларов по контракту.