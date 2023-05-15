Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

15 мая, 06:23

Лидер «Мемфиса» Морант вновь показал пистолет в соцсети — ему грозит еще более длительная дисквалификация

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант вновь продемонстрировал оружие в соцсети. Как и в прошлый раз, баскетболист размахивал пистолетом во время стрима в соцсети.

«Гриззлис» уже отстранили игрока на неопределенный срок. Как отмечает инсайдер Эдриан Воджнаровски, Морант может получить длительную дисквалификацию в следующем сезоне.

«Джа Морант столкнулся с вполне реальной возможностью длительной дисквалификации в начале следующего сезона после второго инцидента с оружием за два месяца.

Адам Сильвер [комиссионер НБА] находится под большим давлением со стороны других команд лиги, которые считают, что эта ситуация отражается не только на «Гризлис», но и на них. Лига проводит расследование, чтобы выяснить подлинность видео. Если выяснится, что это настоящее оружие в руках Джа Моранта, высока вероятность, что ему грозит серьезная дисквалификация», — сказал Воджнаровски.

В марте Морант уже отбывал дисквалификацию за показ огнестрельного оружия в соцсети. По итогам сезона баскетболист не попал в состав символических сборных и таким образом потерял 38 миллионов долларов по контракту.

БК Мемфис Гриззлиз
1
1
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тейтум побил рекорд Карри по числу очков, набранных в седьмых матчах плей-офф НБА

Источник: Риверс уволен с поста главного тренера «Филадельфии»
Новости
RSS RSS
Все новости