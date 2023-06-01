Батлер пригласил Неймара на финал НБА: «Он мой друг. Надеюсь, он приедет»

Атакующий защитник «Майами» Джимми Батлер пригласил форварда «ПСЖ» Неймара на финальную серию плей-офф НБА. «Хит» сыграет с «Денвером».

«Надеюсь, он приедет. Ней, я знаю, что ты смотришь. Надеюсь, что ты будешь [на финале].

[Неймар] мой друг. Я постоянно смотрю спортсменов из других видов спорта, которые вдохновляют меня. Саша [Зверев], Карлитос [Карлос Алькарас], Серена [Уильямс]. Неймар — один из них. Он мой близкий друг и если он будет болеть за меня, то все будет в порядке», — сказал Батлер на пресс-конференции.

Первый матч финала пройдет в «Денвере» 2 мая. Начало — в 3.30 мск.