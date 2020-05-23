Личные вещи Брайанта ушли с аукциона за сотни тысяч долларов

Личные вещи знаменитого баскетболиста Коби Брайанта были выставлены на аукцион. В общей сложности за них были выручены сотни тысяч долларов, сообщает Scroll.

На торгах Julien's Auctions отпечаток рук Брайанта, который он сделал, когда ему открывали звезду на аллее славы в Голливуде, ушел за 75 тысяч долларов. Игровая форма, в которой баскетболист выступал в финале плей-офф НБА-2000, была куплена за 43 750 долларов.

На другом аукционе — Goldin Auctions — чемпионский перстень Брайанта, который он подарил своей матери, был продан за 201 250 долларов.

Одна из его карточек была оценена покупателем в 110 тысяч.