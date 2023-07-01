«Лейкерс» заключили контракт на два года с бывшим центровым «Нью-Орлеана» Хэйсом

Центровой Джексон Хэйс продолжит карьеру в «Лейкерс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

23-летний американец подписал контракт с командой из Лос-Анджелеса на два года.

Хэйс — восьмой номер драфта НБА-2019, последние четыре года он выступал за «Нью-Орлеан». В сезоне-2022/23 баскетболист принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, набирая 5,0 очка, а также делая 2,8 подбора и 0,7 передачи в среднем за матч.