«Лейкерс» вырвали победу у «Сакраменто», Леброн набрал 29 очков

«Лейкерс» обыграли «Сакраменто» в регулярном сезоне НБА. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, набравший 29 очков и сделавший 11 передач.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Сакраменто» — 99:97 (20:30, 29:20, 25:21, 25:26)

Л: Джеймс (29 + 11 передач), Дэвис (17), Колдуэлл-Поуп (16), Кузма (13), Карусо (10).

С: Хилд (21), Богданович (18), Холмс (17), Феррел (14), Бьелица (11).