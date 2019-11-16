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«Лейкерс» вырвали победу у «Сакраменто», Леброн набрал 29 очков

09:06

«Лейкерс» обыграли «Сакраменто» в регулярном сезоне НБА. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, набравший 29 очков и сделавший 11 передач.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Сакраменто» — 99:97 (20:30, 29:20, 25:21, 25:26)

Л: Джеймс (29 + 11 передач), Дэвис (17), Колдуэлл-Поуп (16), Кузма (13), Карусо (10).

С: Хилд (21), Богданович (18), Холмс (17), Феррел (14), Бьелица (11).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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