«Лейкерс» вырвали победу у «Сакраменто», Леброн набрал 29 очков
09:06
«Лейкерс» обыграли «Сакраменто» в регулярном сезоне НБА. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, набравший 29 очков и сделавший 11 передач.
НБА
Регулярный сезон
«Лейкерс» — «Сакраменто» — 99:97 (20:30, 29:20, 25:21, 25:26)
Л: Джеймс (29 + 11 передач), Дэвис (17), Колдуэлл-Поуп (16), Кузма (13), Карусо (10).
С: Хилд (21), Богданович (18), Холмс (17), Феррел (14), Бьелица (11).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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