«Лейкерс» вырвали победу на последней секунде матча с «Денвером»

«Лейкерс» обыграли «Денвер» (105:103) во втором матче финала Западной конференции. Победный бросок на последней секунде в активе Энтони Дэвиса. Клуб из Лос-Анджелеса ведет в серии со счетом 2-0.

Дэвис стал самым результативным в составе победителей, набрав 31 очко. 26 очков у Леброна Джеймса. У «Наггетс» 30 очков заработал Никола Йокич.

НБА. Плей-офф

Финал Западной конференции

Второй матч

«Лейкерс» — «Денвер» — 105:103 (29:21, 31:29, 22:28, 23:25)

21 сентября.

Счет в серии: 2-0