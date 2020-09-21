«Лейкерс» вырвали победу на последней секунде матча с «Денвером»
05:13
«Лейкерс» обыграли «Денвер» (105:103) во втором матче финала Западной конференции. Победный бросок на последней секунде в активе Энтони Дэвиса. Клуб из Лос-Анджелеса ведет в серии со счетом 2-0.
Дэвис стал самым результативным в составе победителей, набрав 31 очко. 26 очков у Леброна Джеймса. У «Наггетс» 30 очков заработал Никола Йокич.
НБА. Плей-офф
Финал Западной конференции
Второй матч
«Лейкерс» — «Денвер» — 105:103 (29:21, 31:29, 22:28, 23:25)
21 сентября.
Счет в серии: 2-0
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