«Лейкерс» обыграли «Портленд», Леброн набрал 38 очков

«Лейкерс» обыграли «Портленд» (116:108) в матче первого раунда плей-офф НБА. Команда ведет в серии со счетом 2-1.

В составе победителей самым результативным стал Леброн Джеймс, который набрал 38 очков. У «Портленда» с 34 очками лучшим снайпером стал Дэмьен Лиллард.

Следюущий матч состоится 25 августа.

НБА. Плей-офф

Западная конференция. Первый раунд

Третий матч

«Портленд» — «Лейкерс» — 108:116 (29:25, 28:28, 29:40, 22:23)

Счет в серии: 1-2