"Лейкерс" выбыл из борьбы за Леонарда

У "Лейкерс" нет шансов подписать 27-летнего форварда "Торонто" Кавая Леонарда, сообщает инсайдер Fox sports Крис Бруссард.

- "Лейкерс" выбывает из борьбы за Леонарда. Даже если клуб сможет высвободить деньги для подписания максимального контракта. Говорят, что больше всего шансов заполучить игрока у "Клипперс", - заявил инсайдер в эфире I-Heart Radio.

Игрок в межсезонье стал свободным агентом, однако может остаться в клубе, подписав новый контракт. Минувшим летом игрок перешел в "Торонто" из "Сан-Антонио", помог канадской команде впервые в истории стать чемпионом НБА и во второй раз был признан MVP финальной серии.