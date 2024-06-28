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«Лейкерс» выбрали на драфте НБА сына Леброна Джеймса

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бронни Джеймс на драфт комбайне НБА.
Фото USA Today Sports

«Лейкерс» на драфте НБА выбрали Бронни Джеймса, сына форварда Леброна Джеймса, выступающего за команду из Лос-Анджелеса. Его взяли поб общим 55-номером.

Сезон-2023/24 Бронни выступал в NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал по 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи.

4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за «Лейкерс» с 2018 года, несколько раз говорил в интервью о своем желании выйти на паркет в официальном матче вместе с сыном.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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