«Лейкерс» выбрали на драфте НБА сына Леброна Джеймса

«Лейкерс» на драфте НБА выбрали Бронни Джеймса, сына форварда Леброна Джеймса, выступающего за команду из Лос-Анджелеса. Его взяли поб общим 55-номером.

Сезон-2023/24 Бронни выступал в NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал по 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи.

4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за «Лейкерс» с 2018 года, несколько раз говорил в интервью о своем желании выйти на паркет в официальном матче вместе с сыном.