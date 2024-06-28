В Нью-Йорке прошел второй раунд драфта НБА 2024 года
В Нью-Йорке прошел второй день 78-го ежегодного драфта НБА. Впервые в истории церемония проходила в два дня.
Главным событием второй половины драфта стал выбор Бронни Джеймса, сына звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса. Под общим 55-м номером его заполучили сами «Лейкерс».
Второй раунд драфта НБА-2024
31. «Торонто» — форвард Джонатан Могбо (Сан-Франциско)
32. «Юта» — центровой Кайл Филиповски (Дьюк)
33. «Милуоки» — форвард Тайлер Смит («Игнайт»)
34. «Нью-Йорк» (получен от «Портленда») — разыгрывающий Тайлер Колек (Маркетт).
35. «Индиана» (получен от «Сан-Антонио») — свингмен Джонни Ферфи (Канзас)
36. «Сан-Антонио» (получен от «Индианы») — разыгрывающий Хуан Нуньес («Ульм», Германия)
37. «Детройт» (получен от «Миннесоты») — форвард Боби Клинтман («Кэрнс», Австралия).
38. «Оклахома» (получен от «Нью-Йорка») — защитник Аджай Митчелл (Санта-Барбара).
39. «Мемфис» — форвард Джейлен Уэллс (Вашингтон Стэйт)
40. «Финикс» (получен от «Портленда») — центровой Осо Игодаро (Маркетт).
41. «Филадельфия» — тяжелый форвард/центровой Адем Бона (UCLA).
42. «Шарлотт» — разыгрывающий Кей Джей Симпсон (Колорадо)
43. «Атланта» (получен от «Майами») — свингмен Никола Дуришич («Мега»)
44. «Майами» (получен от «Хьюстона») — свингмен Пелле Ларссон (Аризона)
45. «Сакраменто» — разыгрывающий Джамал Шид (Хьюстон)
46. «Клипперс» — атакующий защитник Кэм Кристи (Миннесота)
47. «Нью-Орлеан» (получен от «Орландо») — свингмен Антонио Ривз (Кентукки)
48. «Сан-Антонио» — форвард Харрисон Ингрэм (Северная Каролина)
49. «Индиана» — защитник Тристен Ньютон (Коннектикут)
50. «Индиана» — форвард Энрике Фримен (Акрон)
51. «Нью-Йорк» (получен от «Вашингтона») — форвард Мелвин Аженса («Сен-Кантен», Франция)
52. «Оклахома» (получен от «Голден Стэйт») — центровой Куинтен Пост (Бостон Колледж).
53. «Мемфис» (получен от «Детройта» через «Миннесоту») — защитник Кэм Спенсер (Коннектикут)
54. «Бостон» — форвард Антон Уотсон (Гонзага)
55. «Лейкерс» — защитник Бронни Джеймс (Южная Калифорния)
56. «Нью-Йорк» (получен от «Финикса») — атакующий защитник Кевин Маккаллар (Канзас).
57. «Торонто» (получен от «Мемфиса») — тяжелый форвард/центровой Ульрих Камка Чомче (Африканская академия НБА)
58. «Нью-Йорк» (получен от «Далласа») — центровой Ариель Хукпорти («Людвигсбург», Германия)